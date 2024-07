Trnava pokračuje v pohárovej Európe, jej triumf spečatil syn klubovej legendy

Konferenčná liga - 2. predkolo, odveta

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava postúpili do 3. predkola Konferenčnej ligy UEFA po tom, čo zvládli dvojzápas s FK Sarajevo.

Ich súperom v boji o postup do play-off bude zdolaný z dvojzápasu 2. predkola EL medzi Wislou Krakov a SK Rapid Viedeň (prvý zápas 1:2).

Prvú veľkú šancu malo Sarajevo v 7. minúte, keď sa po centri dostal k hlavičke Jovič, Frelih však podržal Spartak. Krátko na to vyslali prvú strelu na bránu aj domáci, Holíkova strela však brankárovi nenarobila problémy.

Domáci sa však dočkali ešte do prestávky. Ahl vysunul lobom Ďuriša a skúsený útočník druhýkrát rozvlnil sieť. Bainovič mohol pridať v nadstavenom čase poistku, ale lopta skončila tesne vedľa ľavej žrde.

Domácim presný zásah pomohol a krátko na to mohol zvýšiť Zeljkovič, Rockov však jeho zakončenie vyrazil. Po polhodine bol blízko ku gólu Azango, ale jeho strela skončila na ľavej žrdi a dorážku zblokovala obrana tímu z Bosny.

II. polčas:

Sarajevo urobilo pred začiatkom druhého polčasu dve zmeny s cieľom zmazať náskok Trnavy. Po prestávke však zahrozili ako prví domáci, Mikovičova strela neprekvapila Rockova.

Na druhej strane mal súper šancu znížiť z priameho kopu, no lopta smerovala len do rúk Freliha. Po hodine hry sa dostal k zakončeniu Guliašvili, ale pre domáceho brankára to bola ľahká práca.

V 67. minúte mohol po prihrávke striedajúceho Paura skompletizovať hetrik Ďuriš, nezakončil však presne. Krátko na to Bainovič hlavičkoval do rúk Rockova. Hostia sa mohli tešiť po strele Beganoviča, Frelih však držal čisté konto.