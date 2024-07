Futbalisti Spartaka Trnava odohrajú dnes od 20:30 odvetný súboj 2. predkola Európskej konferenčnej ligy proti FK Sarajevo. Pred týždňom uhrali na pôde súpera bezgólovú remízu.



Trnavu trápia zranenia, chýba jej až osem hráčov, mimo sú Ofori, Daniel, Bukata, Bolaji, Kratochvíl, Kubista, Šulek a Štetina.



Napriek tomu je hlavný tréner Trnavy Michal Gašparík optimistom a verí, že Trnava cez Sarajevo postúpi: "Čaká nás ťažký súper, hladný po úspechu, ktorý cíti šancu, že môže cez nás postúpiť, ale tú cítime aj my. Po prvom polčase sú šance vyrovnané, avšak verím, že to preklopíme na svoju stranu a pomôže nám domáce prostredie. Chceme hrať kvalitnejšie ako vonku. Je v našich silách zápas zvládnuť a postúpiť do tretieho predkola.“



V prvom kole našej najvyššej súťaže Trnava pred troma dňami remizovala s Trenčínom 0:0, čaká tak na prvý strelený gól v tejto sezóne. Sarajevo cez víkend neodohralo žiaden zápas.