Neviem, či je Ristovski zakliaty, povzdychol si Gašparík. Usmieval sa aj po prehre

Zostava ich neprekvapila

V prvom polčase mali hostia 70-percentné držanie lopty, ale vyloženú šancu nevypracovali. Trnava hrala na troch stopérov, vedľa skúseného Kristiána Koštrnu hrali dvaja mladíci: Andrej Djurič a Sebastián Kóša.

„V defenzíve nám to fungovalo výborne. Djurič podal skvelý výkon aj bez toho, že by trénoval. Dobre hral aj Kóša, podobne ako v Dunajskej Strede. Vôbec nebolo vidno, že sú to dvadsaťroční hráči, Batshuayi sa tam nepresadzoval,“ uviedol Gašparík.

Michy Batshuayi figuroval v základnej zostave Fenerbahce, no ďalšie hviezdne mená tureckého tímu ostali na lavičke: počnúc brankárom Dominikom Livakovičom cez Edina Džeka až po Dušana Tadiča.

Zostava hostí možno prekvapila fanúšikov, ale nie Gašparíka.