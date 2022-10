La Lige hrozilo pozastavenie. Za zákonom o športe mal byť Pérez a jeho superliga

Medzi zmenami, ktoré vyňali z navrhovaného znenia, bolo odstránenie častí, ktoré by podľa Tébasa ohrozili schopnosť La Ligy pokračovať v predaji televíznych práv a dohodu súťaže so súkromnou investičnou spoločnosťou CVC v hodnote približne 1,9 miliardy eur.

Spomedzi účastníkov La Ligy sa proti dohode so spoločnosťou CVC postavilo trio Real Madrid, FC Barcelona a Athletic Bilbao, dokonca sa pokúsili túto dohodu napadnúť na súde.

Španielske športové médiá boli plné správ, že veľká väčšina španielskych ligových klubov bola s podporou Tébasa za prerušenie súťaže, ak by bol návrh zákona schválený v pôvodnom znení.

Tébas však tvrdí, že nie je úplne spokojný so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi.

Vraví, že zákon neprijíma prísnejšie opatrenia na obmedzenie účasti ligových hráčov aj v súťažiach, na ktoré nedohliada Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF), UEFA alebo FIFA.

Ak by nový zákon obsahoval takéto ustanovenie, dal by La Lige a RFEF „silnú páku“, ktorá by zabránila hráčom pôsobiť v hypotetickej superlige.

„Toto nepriamo prospieva stratégii superligy. Som prekvapený, keďže španielska vláda a opozícia povedali, že sú proti. Ale La Liga, federácia a kluby majú mnoho mechanizmov na boj proti superlige.