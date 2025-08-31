Barcelona stratila body so súperom Slovana. Zmohla sa len na gól z penalty

MADRID. Futbalisti FC Barcelona remizovali v 3. kole španielskej La Ligy na ihrisku Raya Vallecano 1:1 a po prvý raz v sezóne nebodovali naplno.
V tabuľke im patrí štvrté miesto so 7 bodmi, na čele sú stopercentní Real Madrid a Athletic Bilbao s 9 bodmi.
Vo Vallecane otvoril skóre Lamine Yamal z pokutového kopu, potom sa presadil domáci Fran Perez.
Medzi futbalistami Celty Vigo a CF Villareal sa tiež zrodila remíza 1:1. V štvrtej nadstavenej minúte o tom rozhodol skúsený 32-ročný útočník Celty Borja Iglesias, hostia viedli po góle Nicolasa Pepeho.
Druhé víťazstvo v sezóne si vybojovali hráči Espanyolu Barcelona, ktorí zdolali Osasunu 1:0. Víťazný gól vsietil v 53. minúte obranca Carlos Romero.
La Liga - 3. kolo:
Rayo Vallecano - FC Barcelona 1:1 (0:1)
Góly: 67. Perez - 40. Yamal (z 11 m)
Real Betis - Athletic Bilbao 1:2 (0:0)
Góly: 90.+7. Bakambu - 60. Bartra (vlastný), 85. Paredes
Celta Vigo - CF Villarreal 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4. Iglesias - 53. Pepe
Espanyol Barcelona - CA Osasuna 1:0 (0:0)
Gól: 53. Romero