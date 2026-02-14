Futbalisti Sevilly si polepšili v boji o záchranu. Villarreal nečakane stratil body

Futbalisti Espanyolu Barcelona remizovali v 24. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 2:2 a v neúplnej tabuľke si udržali šieste miesto.
Pred svojím sobotňajším súperom majú jednobodový náskok. Celta vyrovnala v 90+3. minúte zásluhou Borju Iglesiasa. Getafe zvíťazilo nad štvrtým Villarrealom 2:1.
La Liga - 24. kolo:
FC Sevilla - Deportivo Alaves 1:1 (1:0)
Góly: 42. Sow - 60. Martínez, ČK: 16. Sanchez po druhej ŽK, 90.+1. Jordan (obaja Sevilla)
Getafe CF - FC Villarreal 2:1 (1:0)
Góly: 41. Arambarr (z 11 m), 53. Satriano - 76. Mikautadze
Espanyol Barcelona - Celta Vigo 2:2 (0:1)
Góly: 67. Garcia, 86. Dolan - 38. Jutgia, 90+3. Iglesias