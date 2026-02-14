Futbalisti Sevilly si polepšili v boji o záchranu. Villarreal nečakane stratil body

Futbalisti Villarrealu.
Futbalisti Villarrealu. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. feb 2026 o 21:20
ShareTweet0

Celta Vigo zachraňovala bod v nadstavení.

Futbalisti Espanyolu Barcelona remizovali v 24. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 2:2 a v neúplnej tabuľke si udržali šieste miesto.

Pred svojím sobotňajším súperom majú jednobodový náskok. Celta vyrovnala v 90+3. minúte zásluhou Borju Iglesiasa. Getafe zvíťazilo nad štvrtým Villarrealom 2:1.

La Liga - 24. kolo:

FC Sevilla - Deportivo Alaves 1:1 (1:0)

Góly: 42. Sow - 60. Martínez, ČK: 16. Sanchez po druhej ŽK, 90.+1. Jordan (obaja Sevilla)

Getafe CF - FC Villarreal 2:1 (1:0)

Góly: 41. Arambarr (z 11 m), 53. Satriano - 76. Mikautadze

Espanyol Barcelona - Celta Vigo 2:2 (0:1)

Góly: 67. Garcia, 86. Dolan - 38. Jutgia, 90+3. Iglesias

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Futbalisti Villarrealu.
    Futbalisti Villarrealu.
    Futbalisti Sevilly si polepšili v boji o záchranu. Villarreal nečakane stratil body
    dnes 21:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Futbalisti Sevilly si polepšili v boji o záchranu. Villarreal nečakane stratil body