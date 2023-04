Barcelona v šlágri kola zdolala Atlético Madrid, stačil jej jediný gól

Domáci zahrozili v 17. minúte, keď sa Robert Lewandowski dokázal po kľučke dostať až do šestnástky, no nepodarilo sa mu zakončiť.

Griezmann bol naďalej aktívny a po polhodine sa opäť dostal do príležitosti. Jeho strelu však dokázal zneškodniť brankár Marc-Andre ter Stegen.

Domáci začali lepšie aj po zmene strán. Torres mohol pridať svoj druhý gól v stretnutí, ale jeho strelu zneškodnil brankár Jan Oblak.

V 62. minúte sa Gavi dostal do veľkej šance, no tesne minul. Krátko na to zahrozili aj hostia, keď po zrazenom centri Yannicka Carrasca vystrelil Rodrigo de Paul, netrafil však bránu.

Katalánci po tom nevyužili dve obrovské príležitosti. Raphinha mohol zakončiť do odkrytej brány, ale loptu netrafil dobre.

O štyri minúty neskôr sa Lewandowski dostal do prečíslenia spolu s Raphinhom. Poľský kanonier sa však rozhodol vystreliť a minul.

V závere ešte zahrozili aj hostia, keď sa striedajúci Alvaro Morata dostal do dobrej šance. Jeho hlavička však skončila tesne vedľa pravej tyčky.

Atlético tak prehralo proti Barcelne aj druhý vzájomný zápas v tejto sezóne a zostalo na 3. mieste.