Lahôdka v atraktívnej skupine. Španieli vo veľkom šlágri vyzvú Talianov

GELSENKIRCHEN. Futbalisti Španielska chcú v šlágri B-skupiny EURO 2024 proti Taliansku nadviazať na vystúpenie z úvodného duelu proti Chorvátsku, v ktorom triumfovali 3:0.

Taliani v pozícii obhajcov titulu otočili duel s Albánskom (2:1), no uvedomujú si, že v Gelsenkirchene musia vo štvrtok od 21.00 h podať lepší výkon. Druhé víťazstvo na turnaji by pre jedného z gigantov znamenalo prakticky istý postup do osemfinále.