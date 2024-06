Španieli ovládli skupinu smrti. Sme skvelý tím a dokážeme zdolať každého, hovorí Morata

GELSENKIRCHEN. Futbalisti Španielska zvládli aj druhý zápas na EURO 2024 (ME vo futbale) a zabezpečili si postup do osemfinále a prvenstvo v skupine B .

Williams: Spravil som veľký pokrok

Najlepším hráčom duelu bol Williams, ten sa vrátil aj k situácii, po ktorej bol blízko gólu:

"V zápase Copa del Rey proti Osasune som premárnil dve veľké šance, čo naozaj bolelo, ale v tomto som urobil veľký mentálny pokrok. Stále tvrdo pracujem, pretože ak premeškáte jednu šancu, viete, že príde ďalšia."

Po zápase ho okrem triumfu tešilo aj individuálne ocenenie:

"Vždy som sníval o štarte na ME a o zisku ceny pre najlepšieho hráča. Myslím si, že je to môj najkompletnejší výkon za Španielsko a verím, že pomôžem tímu aj v ďalších stretnutiach. Spoluhráči mi v šatni tlieskali a rád by som sa im poďakoval za to, že mi pomohli."