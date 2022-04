Real Madrid zacielil na nemeckého obrancu Chelsea. Vyžiadal si ho sám Ancelotti

Ako referuje web denníka Marca, skúseného 29-ročného stopéra, ktorému na konci aktuálnej sezóny 2021/2022 vyprší kontrakt s anglickým klubom FC Chelsea, by v mužstve chcel mať i tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti. Real Madrid sledoval Rüdigera celé mesiace, no funkcionárov "Los Blancos" odradili vysoké platové požiadavky hráča. Tie však údajne agent nemeckého reprezentanta najnovšie znížil, čo vyvolalo obnovenie záujmu madridského klubu.

Ancelotti sa minulý piatok stretol s prezidentom klubu Florentinom Pérezom. Témou ich rozhovoru bolo i posilnenie hráčskeho kádra a práve Rüdiger bol jedným z hráčov, ktorých si taliansky kormidelník vyžiadal do mužstva.

Ancelotti dôveruje obrancom, ktorých momentálne má k dispozícii, no napriek tomu by chcel ešte viac vystužiť defenzívnu formáciu.



Rüdiger v aktuálnom ročníku 2021/2022 odohral dovedna 47 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal päť presných zásahov.

Skóroval aj v minulotýždňovej štvrťfinálovej odvete Ligy majstrov proti Realu Madrid, v ktorej Londýnčania vyhrali 3:2 po predĺžení, no v súčte s domácou prehrou 1:3 im to nestačilo na postup do semifinále.