Nešťastný rozstrel vo finále znamenal koniec. Španielska reprezentácia má novú trénerku

Radosť hráčok Španielska na MS vo futbale žien 2023.
Radosť hráčok Španielska na MS vo futbale žien 2023. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. aug 2025 o 16:11
ShareTweet0

Vo funkcii vystrieda Montse Toméovú.

MADRID. Niekdajšia úspešná hráčka Sonia Bermúdezová povedie ženskú futbalovú reprezentáciu Španielska.

Vo funkcii vystriedala Montse Toméovú, ktorá v lete získala s národným tímom striebro na európskom šampionáte vo Švajčiarsku.

Španielska futbalová federácia nepredĺžila zmluvu s Toméovou, tá sa na reprezentačnú lavičku posadila v septembri 2023.

Štyridsaťročná Bermúdezová získala vlani so svojimi zverenkami titul na ME hráčok do 19 rokov. Španielky na tohtoročných ME prehrali vo finále v rozstrele s Anglickom, pripomenula agentúra AP.

Reprezentácie

Radosť hráčok Španielska na MS vo futbale žien 2023.
Radosť hráčok Španielska na MS vo futbale žien 2023.
Nešťastný rozstrel vo finále znamenal koniec. Španielska reprezentácia má novú trénerku
dnes 16:11
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Nešťastný rozstrel vo finále znamenal koniec. Španielska reprezentácia má novú trénerku