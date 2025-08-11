Nešťastný rozstrel vo finále znamenal koniec. Španielska reprezentácia má novú trénerku

MADRID. Niekdajšia úspešná hráčka Sonia Bermúdezová povedie ženskú futbalovú reprezentáciu Španielska.
Vo funkcii vystriedala Montse Toméovú, ktorá v lete získala s národným tímom striebro na európskom šampionáte vo Švajčiarsku.
Španielska futbalová federácia nepredĺžila zmluvu s Toméovou, tá sa na reprezentačnú lavičku posadila v septembri 2023.
Štyridsaťročná Bermúdezová získala vlani so svojimi zverenkami titul na ME hráčok do 19 rokov. Španielky na tohtoročných ME prehrali vo finále v rozstrele s Anglickom, pripomenula agentúra AP.