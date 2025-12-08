Vydierala Mina s nečakanou požiadavkou. Súd jej udelil nekompromisný trest

Súd v Kórejskej republike poslal na štyri roky za mreže ženu, ktorá vydierala futbalistu Sona Heung-mina. V pondelok o tom informovali agentúry AP i AFP.
Žena vydierala Sona najprv prostredníctvom ultrazvuku, na ktorom malo byť zobrazené jeho dieťa. Za mlčanie chcela od 33-ročného útočníka 300 miliónov juhokórejských wonov (približne 175.000 eur).
Neskôr sa spojila aj s iným mužom a spoločne sa snažili získať od Sona ďalšie peniaze. Súd v Soule rozhodol, že žena klamala. Tá obvinenia poprela, jej spoločník sa však priznal a dostal polovicu jej trestu.
Prípad sa v tamojších médiách objavil ešte v máji, pričom incident sa mal odohrať v júni minulého roka. Son bol vtedy ešte hráčom anglického Tottenhamu.
Odsúdená využila podľa slov sudcu na poškodenie jeho mena aj reklamné agentúry. Na súde svedčil Son minulý mesiac.
Bývalý dlhoročný hráč a kapitán „kohútov“ posilnil v auguste účastníka americkej MLS FC Los Angeles. Jeho prestup v hodnote 26 miliónov dolárov sa stal najdrahším v histórii súťaže.