VIDEO: Son Heung-min si otvoril strelecký účet za Los Angeles FC. Pozrite si jeho priamy kop

LOS ANGELES. Juhokórejský futbalista Son Heung-min si v noci na nedeľu otvoril strelecký účet v zámorskej MLS.
Tridsaťtriročný útočník Los Angeles FC poslal svoj tím v šiestej minúte zápasu na ihrisku Dallasu do vedenia, duel sa napokon skončil remízou 1:1.
Kalifornčania sú po 29. kole súťaže na štvrtom mieste tabuľky v Západnej konferencii.
Son prišiel do Los Angeles na začiatku augusta po desiatich rokoch strávených v anglickom Tottenhame Hotspur za približne 22 miliónov eur.
VIDEO: Gól Heung-mina Sona
V drese nového zamestnávateľa debutoval pred dvoma týždňami proti Chicagu Fire (2:2). O týždeň neskôr sa podieľal asistenciou na víťazstve svojho tímu nad New England Revolution (2:0).