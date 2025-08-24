VIDEO: Son Heung-min si otvoril strelecký účet za Los Angeles FC. Pozrite si jeho priamy kop

Heung Min Son oslavuje svoj prvý gól v MLS.
Heung Min Son oslavuje svoj prvý gól v MLS. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. aug 2025 o 11:02
ShareTweet0

Kalifornčania sú po 29. kole súťaže na štvrtom mieste tabuľky v Západnej konferencii.

LOS ANGELES. Juhokórejský futbalista Son Heung-min si v noci na nedeľu otvoril strelecký účet v zámorskej MLS.

Tridsaťtriročný útočník Los Angeles FC poslal svoj tím v šiestej minúte zápasu na ihrisku Dallasu do vedenia, duel sa napokon skončil remízou 1:1.

Kalifornčania sú po 29. kole súťaže na štvrtom mieste tabuľky v Západnej konferencii.

Son prišiel do Los Angeles na začiatku augusta po desiatich rokoch strávených v anglickom Tottenhame Hotspur za približne 22 miliónov eur.

VIDEO: Gól Heung-mina Sona

V drese nového zamestnávateľa debutoval pred dvoma týždňami proti Chicagu Fire (2:2). O týždeň neskôr sa podieľal asistenciou na víťazstve svojho tímu nad New England Revolution (2:0).

Tabuľka MLS

MLS

    Thomas Müller oslavuje víťazstvo Vancouveru Whitecaps.
    Thomas Müller oslavuje víťazstvo Vancouveru Whitecaps.
    VIDEO: Gólovú premiéru absolvoval v MLS aj Müller. Strelil najneskorší gól v klubovej histórii
    dnes 11:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»MLS»VIDEO: Son Heung-min si otvoril strelecký účet za Los Angeles FC. Pozrite si jeho priamy kop