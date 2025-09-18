VIDEO: Sonovi MLS poriadne zachutila. V noci strelil za LAFC prvý hetrik

LOS ANGELES. Son Heung-min strelil svoj prvý hetrik v Major League Soccer, keď Los Angeles FC v stredu vyhrali 4:1 na pôde Realu Salt Lake.
Kórejský útočník skóroval dvakrát v úvodných 16 minútach a poslal LAFC do vedenia 2:0, pričom svoj hetrik zavŕšil v 82. minúte, keď upravil skóre na 3:1.
Po stredajšom zápase sa tak 33-ročný hráč dostal na bilanciu päť gólov v šiestich zápasoch za LAFC, odkedy minulý mesiac ukončil desaťročné pôsobenie v Tottenhame a presťahoval sa do USA.
„Je úžasné streliť svoj prvý hetrik v MLS,“ povedal Son. „Som veľmi šťastný a ďakujem všetkým.“
VIDEO: Hetrik Son Heung-mina
„Aj keď nedám gól, užívam si, že môžem hrať za tento klub a dokážeme dosiahnuť dobrý výsledok vonku.
Užívam si každý jeden okamih, každý jeden tréning a každý jeden zápas," povedal podľa BBC.
Víťazstvo posunulo LAFC na štvrté miesto v Západnej konferencii. V základnej časti im zostáva odohrať ešte šesť zápasov.