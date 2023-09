Calzona kritizoval mladý talent. Viem, kde mám rezervy, bráni sa

Slovenský tím je po štyroch kolách kvalifikácie na druhom mieste tabuľky J-skupiny so ziskom desiatich bodov. Už v piatok 8. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave preverí jeho silu favorizované Portugalsko.

Ofenzívny stredopoliar má za sebou vydarený úvod v talianskej Serii A a verí, že sa mu rovnako bude dariť aj v nasledujúcom dvojzápase kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku a Lichtenštajnsku.

SENEC. Ondrej Duda by si formu z klubu rád preniesol aj do reprezentácie.

"Oba zápasy sú veľmi dôležité. Chceme bodovo tento dvojzápas zvládnuť. Prvý duel je výnimočný pre fanúšikov, ktorí chcú vidieť Portugalsko, taký zápas sa nehrá každý deň, ale my ho berieme ako každý iný.

Neberieme ho ako výnimočný, pre nás je dôležitý rovnako ako ten proti Lichtenštajnsku. Máme pred sebou ešte veľa duelov, kvalifikácia je dlhá. Máme ju dobre rozohranú a verím, že to takto pôjde ďalej," povedal Duda.

Viacerí hráči majú dobrú formu

Francesco Calzona sa bude môcť oprieť o dobrú formu svojich zverencov.

V II. Bundeslige sa darí Lászlovi Bénesovi, v českej lige Lukášovi Haraslínovi, v drese Kodane sa strelecky presadil dvakrát po sebe obranca Denis Vavro.

Duda bol zasa pred týždňom kľúčovou postavou pri triumfe Hellasu Verona s AS Rím. Na víťazstve sa podieľal gólom a asistenciou.

"Verím, že si to chalani prenesú aj do reprezentácie. Je dobré, že sú vo forme, je to dobré pre nasledujúce zápasy. Myslím si, že tu dlho nebola takáto situácia, že všetci chalani hrávajú v základe.

Dá sa povedať, že ja som sa už vo Verone udomácnil, aj keď som s tým nikdy nemal problém. Ale vrátil som sa po trojmesačnom zranení a nebolo to jednoduché. Podarilo sa mi rýchlo naskočiť do zostavy.

Mám však čo robiť, lebo som neabsolvoval prípravu. Ale trénujem a robím všetko pre to, aby som sa zlepšil," uviedol 28-ročný futbalista.

Pre Suslova bola prioritou zahraničie

Kvalifikácia pokračuje dvoma kolami v októbri, záverečné dve sú na programe novembri. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín.

"Sme v dobrej pozícii, ale nie je o ničom rozhodnuté a potrebujeme získať ešte dosť bodov. V každom zápase sa budeme snažiť bodovať," povedal Tomáš Suslov.

Dvadsaťjedenročný útočník má za sebou pomerne hektické dni, pred tromi dňami odišiel z holandského FC Groningen na ročné hosťovanie do Hellasu Verona. Záujem o neho mal aj slovenský majster Slovan Bratislava.

"Mám za sebou ťažké obdobie, keďže som v klube hovoril, že potrebujem zmenu. Oni boli opačného názoru a chceli ma udržať, ale nakoniec sa to podarilo.

Pre mňa bola priorita zostať v zahraničí. Slovan urobil všetko pre to, aby ma získal, ale som rád, že som sa dostal do Talianska."

Kritika aj od Calzonu

Suslov sa dostal do nemilosti holandských médií, keďže Groningen ho dvakrát po sebe vyradil z kádra z disciplinárnych dôvodov.

Kritika sa mu ušla aj od Calzonu. Tréner slovenskej reprezentácie uviedol, že mladý útočník neodvádza pre národný tím všetko.

"Ja viem, kde mám rezervy, som na seba kritický. Pevne verím, že pomôžem reprezentácii viac. Nie som hrdý na to, že ma dvakrát vyradili z kádra.

Bolo toho na mňa dosť. Chcel som dať najavo, že chcem prestúpiť. Veril som, že sa rozlúčime v dobrom, ale žiaľ. Klubu budem držať palce, aby hneď postúpil do najvyššej súťaže," reagoval útočník.

Duda so Suslovom tak po reprezentačnej pauze zamieria do rovnakého klubu, vo Verone sa ešte nemali čas stretnúť.

"Pamätám si ako som odchádzal z Košíc do Legie Varšava, bol tam vtedy Dušan Kuciak, v Herthe som mal zasa Peťa Pekaríka. Takže je dobre mať krajana tíme a niekoho, kto mu pomôže," povedal Duda.