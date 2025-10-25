Slovenkám nevyšiel úvodný prípravný zápas. V Senci prehrali s Ukrajinkami

25. okt 2025 o 19:30
Od 38. minúty hrali v desiatich.

Prípravný zápas

Slovensko - Ukrajina 1:2 (1:2)

Góly: 22. Mikolajová - 14. Kozlovová, 40. Basanská

ČK: 38. Vojteková (SR)

SENEC. Slovenským futbalovým reprezentantkám nevyšiel úvodný zápas októbrovej prípravy. V sobotnom stretnutí v Senci prehrali s Ukrajinkami 1:2, víťazný gól vsietila v 40. minúte Olha Basanská.

Zverenky trénera Petra Kopúňa hrali od 38. minúte v oslabení, červenú kartu dostala obrankyňa Jana Vojteková.

Slovenky si v rámci prípravy na kvalifikáciu o postup na MS 2027 ešte o tri dni zmerajú sily s Maďarkami.

Reprezentácie

dnes 19:30
