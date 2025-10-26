Nikdy pod týmto trénerom nedohrávali v oslabení. Mrzí ma to, vraví vylúčená hráčka

SENEC. V prvom z dvoch prípravných zápasov, ktoré mali slovenské futbalistky naplánované v októbri, sa zverenkám trénera Petra Kopúňa nepodarilo zdolať Ukrajinu, keď jej v Senci podľahli 1:2.
V zaujímavom stretnutí sa pekným gólom zaskvela kapitánka Mária Mikolajová, duel poznačila aj červená karta Jany Vojtekovej.
„Počas môjho pôsobenia pri ženskej reprezentácii som ešte nezažil zápas, v ktorom sme dohrávali v desiatich. Červenú kartu som videl iba ja,“ pousmial sa podľa futbalsfz.sk tréner SR Peter Kopúň, ktorý bol napokon spokojný, že si jeho družstvo vyskúšalo aj takúto variantu.
Najviac ho mrzelo zranenie Ľudmily Maťavkovej, ktorá musela ísť do nemocnice s podozrením na otras mozgu.
Smoliarkou tohto merania síl bola Jana Vojteková, ktorá sa do reprezentácie vrátila po ťažkom zranení a tak sa na tento duel veľmi tešila. V 38. minúte dostala za faul na prenikajúcu hráčku červenú kartu.
„Veľmi ma to mrzí a chcem sa dievčatám ospravedlniť. Mali sme to dobre rozbehnuté a po mojom vylúčení to stálo oveľa viac síl,“ priznala Vojteková.
Mária Mikolajová opäť raz predviedla svoju ľavačku a vydarenou strelou v 22. minúte vyrovnala stav na 1:1.
Ten však slovenské reprezentantky neudržali. „Gól v reprezentácii poteší vždy, škoda len, že sme nevyhrali,“ povzdychla si kapitánka tímu.