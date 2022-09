Slovenskí futbalisti si vybojovali účasť v Elite Round. Trápi ich však typický problém

Zverenci trénera Stanislava Maceka obsadili v 12. kvalifikačnej skupine postupové 2. miesto za Nemcami so ziskom štyroch bodov z troch stretnutí, za sebou nechali Bielorusov a Arméncov.

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zvládli úvodnú časť kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy a v marci na nich čaká druhá fáza - Elite Round.

"Cieľ bol, aby sme hrali dobrý futbal a postúpili sme. Myslím si, že sa nám to podarilo. Logicky turnaj zastihol niektorých chlapcov vo väčšej hernej pohode, iní možno čakali od seba viac.

V konečnom súčte treba tím pochváliť nielen za prístup, ktorý by mal byť samozrejmosťou, ale aj za úroveň hry, ktorú v jednotlivých zápasoch predviedli. Myslím si, že sme postúpili zaslúžene," povedal Macek pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

"Samozrejme sme chceli vyhrať už prvý zápas proti Bielorusku, ale treba povedať, že súper hral výborne v obrane a my sme nezvládli herne posledných dvadsať minút. Pod ťarchou výsledku sme boli zbytočne nervózni.

Slováci síce inkasovali len dvakrát, ale strelili iba tri góly. Potvrdili tak, že Slovensko má dlhodobý problém vychovať kanoniera.

"Na turnaji nikto herne nesklamal. Chlapci boli po celý čas boli veľmi koncentrovaní, cítili vážnosť zrazu, pričom sme sa všetci snažili o pokojnú a pozitívnu atmosféru. Môžem smelo povedať, že defenzíva nám fungovala.

Chalani dali do toho všetko, vo futbale nie je každá šanca využitá. Samozrejme, mohli sme byť efektívnejší v koncovke, ale góly, ktoré sme dali, nám zaručili postup a to je v tejto chvíli to najpodstatnejšie," dodal Macek, ktorý dúfa, že sa jeho zverenci už začnú presadzovať v mužskom futbale.