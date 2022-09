Vzdorovali aj favoritovi. Devätnástka postúpila do druhej fázy kvalifikácie ME

BRAUNSCHWEIG. Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov postúpila do druhej fázy kvalifikácie ME 2023.

Miestenku si zaistila napriek prehre 0:1 s domácim Nemeckom, keďže tretí Bielorusi len remizovali s Arménskom 1:1.

Jediný gól stretnutia vsietil v 59. minúte Umut Tohumcu a nadviazal tak na víťazné ťaženie svojho tímu.

V 12. skupine neprehral ani raz a inkasoval len jeden gól pri vysokom víťazstve 5:1 nad Bieloruskom.

Kvalifikácia ME vo futbale do 19 rokov 2023 - 1. fáza, 12. skupina:

Slovensko - Nemecko 0:1 (0:0)