Našu futbalovú reprezentáciu do 19 rokov čaká prvé kolo kvalifikácie o postup na budúcoročné EURO.



Prvým súperom na turnaji prvej fázy kvalifikácie, ktorý sa hrá v Luxembursku, bude práve domáci tím. Stretnutie sa začína o 18:00. Ďalšími našimi súpermi budú Lotyšsko a Severné Macedónsko.



Pred žrebom kvalifikačných skupín sme boli nasadení v najvyššom výkonnostnom koši, aj teraz sme najväčšími favoritmi na postup. Do druhej fázy kvalifikácie postupujú prvé dva tímy v skupine a najlepší spomedzi tretích tímov.



NOMINÁCIA

BRANKÁRI

Alex Húdok (AS Trenčín)

Jakub Jokl (MŠK Žilina)

Marek Petrúfka (FC Petržalka)



OBRANCOVIA

Pavol Kuťka (FK Železiarne Podbrezová)

Teodor Staník (MŠK Žilina)

Adam Lami (US Lecce)

Robert Tománek (ŠK Slovan Bratislava)

Samuel Haša (SSV Jahn Regensburg)

Marcel Kucman (FC DAC 1904 Dunajská Streda)

Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)



STREDOPOLIARI

Samuel Šarudi (Legia Warszawa)

Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová)

Samuel Pavlík (MFK Ružomberok)

Róbert Petruška (MŠK Žilina)

Samuel Dikoš (FC Groningen)



ÚTOČNÍCI

Rastislav Korba (FC Košice)

Denis Adamkovič (AS Trenčín)

Michal Pekelský (MŠK Žilina)

František Kóša (MŠK Žilina)

Oliver Kubka (FC Petržalka)

Timotej Vavrík (FC Košice)