Nikdy sme nič také nevideli. Infantino o MS a vstupenkách: Všetci chcú zažiť niečo výnimočné

Všetky zápasy na letných majstrovstvách sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade budú vypredané, uviedol šéf medzinárodnej federácie FIFA Gianni Infantino.
Šampionátu sa od 11. júna do 19. júla prvýkrát zúčastní 48 mužstiev namiesto doterajších 32 a odohrajú 104 stretnutí.
"Dopyt je. Každý zápas je vypredaný, "povedal Infantino televíznej stanici CNBC v rozhovore z rezortu Mar-a-Lago amerického prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floride.
Po rozlosovaní základných skupín si fanúšikovia v tretej fáze predaja mohli od 11. decembra do 13. januára objednávať lístky aj na konkrétne zápasy. O majiteľoch vstupeniek rozhodne los.
Podľa Infantina prišlo 508 miliónov žiadostí o vstupenky z viac ako 200 krajín. Lístkov je k dispozícii približne sedem miliónov. "Nikdy sme nič také nevideli. Neuveriteľné, "uviedol.
V minulých mesiacoch FIFA čelila kritike kvôli vysokým cenám vstupeniek a zaviedla preto aj lacnejšiu kategóriu lístkov. Za drahé vstupenky môže podľa šéfa svetového futbalu lokalita. "Je to preto, že je to v Amerike, Kanade a Mexiku. Všetci chcú zažiť niečo výnimočné. "
Ceny ovplyvňujú tiež webové stránky, ktoré lístky prepredávajú a používajú "dynamické ceny" podľa aktuálneho dopytu. "Vstupenky sa predávajú na oficiálnych platformách aj sekundárnych trhoch, takže ceny porastú. To je súčasť trhu, "vyhlásil Infantino.
Najlacnejšie vstupenky v základných skupinách na zápasy, v ktorých nebudú hrať tímy usporiadateľských krajín, pohybujú od 120 do 265 dolárov (2500 až 5500 korún).
Najlacnejšia vstupenka na finále by mala vyjsť na 4185 dolárov (86.500 korún), najdrahšia na 8680 (180-tisíc korún).
Podľa Infantina bude mať FIFA zo šampionátu príjmy vo výške 11 miliárd dolárov. Uviedol, že ekonomický prínos pre USA bude predstavovať približne 30 miliárd dolárov.
Odhaduje, že turnaj priláka 20 až 30 miliónov turistov a vytvorí 185.000 pracovných miest.