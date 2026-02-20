Ancelotti sa vyjadril k svojej budúcnosti. Je to nová výzva, ktorú si užívam, hovorí

Carlo Ancelotti na lavičke Brazílie
Carlo Ancelotti na lavičke Brazílie (Autor: REUTERS)
TASR|20. feb 2026 o 12:55
Päťnásobný víťaz Ligy majstrov s AC Miláno a „bielym baletom“ má na konte doteraz osem zápasov s brazílskym mužstvom.

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti chce zostať vo funkcii aj po majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla).

Šesťdesiatšesťročný kouč to povedal v španielskej televíznej relácii Universo Valdano. Bývalý tréner Realu Madrid je na lavičke „Selecao“ spokojný.

„Myslím si, že predĺžim moju zmluvu s Brazíliou o ďalšie štyri roky. Je to nová výzva, ktorú si užívam,“ citovala Ancelottiho agentúra DPA.

Na svetovom šampionáte čakajú na „kanárikov“ v základnej skupine stretnutia s Marokom, Haiti a Škótskom.

Reprezentácie

dnes 12:55
