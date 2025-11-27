Talentovaný mladík sa dohodol na pokračovaní. Žiline chce pomôcť k úspechu

Tobiáš Pališčák.
Tobiáš Pališčák. (Autor: Facebook/MŠK Žilina, Daniel Stehlík | cvaksk.sk)
TASR|27. nov 2025 o 11:51
ShareTweet0

Pred rokom a pol podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt.

Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina si poistilo služby talentovaného Tobiáša Pališčáka. Čerstvo 18-ročný obranca predĺžil zmluvu s aktuálne prvým tímom Niké ligy do 31. decembra 2029.

Pred rokom a pol podpísal Pališčák svoj prvý profesionálny kontrakt.

Odvtedy je súčasťou A-tímu, pričom do jeho kariéry pribudli už aj prvoligové zárezy, štart v kvalifikácii Konferenčnej lige či aktuálne aj líderské úlohy v rámci mládežníckej Ligy majstrov.

„Som vďačný, že so mnou klub predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky. Teší ma, že od prvej zmluvy som sa dokázal stabilne presunúť do A-tímu a pravidelne nastupovať.

Nový kontrakt beriem ako odmenu za výkony na ihrisku a motiváciu do ďalšej práce.

Ciele máme v Žiline vždy najvyššie, čiže najbližšie by som chcel s áčkom zabojovať o titul v lige a s U19 sa v rámci mládežníckej Ligy majstrov dostať čo najďalej.

Mojou ambíciou do budúcnosti je vyskúšať si aj zahraničie, ale uvidíme, ako to dopadne. Momentálne som v Žiline a urobím maximum pre klubový úspech,“ vyjadril sa Pališčák pre klubový web MŠK.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
15
8
5
2
27:12
29
R
V
V
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
3
7
5
16:22
16
R
V
P
V
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
15:23
12
P
P
R
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Tobiáš Pališčák.
    Tobiáš Pališčák.
    Talentovaný mladík sa dohodol na pokračovaní. Žiline chce pomôcť k úspechu
    dnes 11:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Talentovaný mladík sa dohodol na pokračovaní. Žiline chce pomôcť k úspechu