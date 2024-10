Slovanista dostal zaucho, ale otočil: Stáva sa hráčom vysokého levelu, tvrdí šéf

BRATISLAVA. Po zápase ľudia tlieskali, na Tehelnom poli ich bolo v piatok večer viac ako 15 – tisíc.

Futbalisti Slovenska pôsobili spokojne, krúžili okolo ihriska a vzájomne sa zdravili s divákmi.

Vzhľadom na to, ako veľmi zle to vyzeralo po prvej tretine, tak to dopadlo až veľmi dobre.

Slovensko v treťom zápase skupiny 1 C-divízie Ligy národov remizovalo so Švédskom 2:2.