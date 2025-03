Fantastickí brankári a mizerná efektivita. Keď nedáte šance, nemáte nárok, smútil Duda

Odnáša si veľa skúseností

Ivan Mesík má stále len 23 rokov, a tak by mohol byť prísľubom pre slovenskú reprezentáciu. Aktuálne pôsobí v holandskom klube Heracles Almelo.

„Je to škoda, mrzí nás to. Mali sme na to, aby sme v oboch zápasoch išli vyššie. Boli sme jasne lepším mužstvom, jeden gól a by sa to zlomilo, dali by sme potom ďalšie dva, tri góly a zápas by bol na našej strane. Aj to sa však stáva,“ hodnotil Mesík.

V baráži so Slovinskom sa mu naskytla nečakaná príležitosť, ktorej sa chytil.

„Nestáva sa, že sa dvaja stopéri zrania. Ale na to som prišiel, aby, keď sa niečo takéto stane, aby som bol pripravený. A pomohol a zastal si svoju pozíciu.

Prvý zápas hodnotím pozitívne, ale druhý mrzí,“ dodal.