DAC mal ťažké srdce na rozhodcov. Weiss načrtol veľkú posilu, je tam však problém

Tolič ťažil z práce Čavriča a Barseghjana, ktorí vytvorili tlak na rozohrávku a donútili Mendeza ku chybe. Prvý menovaný vošiel do šestnástky, jeho prihrávku neblokoval žiadny zo štyroch obrancov a chorvátskemu stredopoliarovi stačilo trafiť prázdnu bránu.

Trusa využil dobrú prácu Mendeza a Andzouanu na pravom krídle, zvnútra šestnástky zakončil parádne a nechytateľne.

„Som hrdý, že som to tak zakončil. Bola to priamočiara akcia, vedel som, že center môže ísť do toho miesta. Nabehol som si spoza hráča a trafil som to najlepšie, ako som vedel,“ povedal útočník DAC po zápase.