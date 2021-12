Futbalový šampionát na Slovensku? SFZ chce aj finále európskeho pohára

BRATISLAVA. Slovenský futbalový zväz (SFZ) podal prihlášku o organizovanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov v roku 2025.

Ako informoval zväz v stredu na oficiálnom webe, uchádza sa tiež o finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) UEFA v roku 2023 alebo 2024.

Protikandidátom Slovákov v boji o ME do 21 rokov by mali byť Chorváti, UEFA by mala vybrať dejisko šampionátu v decembri.

Infraštruktúra je už vhodná

"Keď budú štadióny v krajských mestách, tak sa budeme snažiť o usporiadanie ME do 21 rokov. Keď bude dokončený Národný futbalový štadión tak o organizáciu európskeho Superpohára.