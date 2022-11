Zahanbil Slovan a dostal pozvánku do reprezentácie. Kaprálik: Týždeň snov

"Bol to týždeň snov. Vyhrali sme 4:1 nad Slovanom a všetky góly som dal ja, vzápätí prišla pozvánka do reprezentácie," uviedol Kaprálik na mediálnom termíne v Senci.

"Veril som, že aj ja mám blízko k pozvánke. Zároveň som však vedel, že potrebujem ešte viac zabrať," dodal mladý útočník k septembrovej nominácii svojich spoluhráčov.

Premiérový zraz zažívajú dvaja hráči zo Žiliny, okrem Kaprálika je to aj obranca Tomáš Nemčík.

Toho teší, že bude pri reprezentačnej rozlúčke dlhoročného kapitána Mareka Hamšíka.

"Je pre mňa česť byť na zraze, na ktorom sa lúči Marek. Nikdy by mi nenapadlo, že zažijem zraz s ním. Pozvánka do reprezentácie ma potešila a budem sa snažiť ukázať to najlepšie," povedal k svojej premiére Nemčík.

Calzona dáva viac priestoru hráčom z domácej súťaže a mladým futbalistom. Šancu dostali aj brankár Henrich Ravas (Widzew Lodž), Adam Obert (Cagliari Calcio) a Peter Pokorný (FC Fehérvár). Blízko bol aj obranca Michal Tomič, Slovácko ho však neuvoľnilo.