Po výhre nad Nemcami museli čakať, postup im napokon neušiel

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov sa s istotou predstavia v druhej fáze kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Do takzvaného Elite Round postúpia z tretieho miesta v 12. skupine.

Na konte majú tri body, keďže do úvahy sa berú výsledky zo zápasov proti družstvám na prvom a druhom mieste v skupinách. Slováci zdolali víťazov 12. skupiny Nemcov 1:0 a s druhými Lotyšmi prehrali 0:1.

Do 2. fázy kvalifikácie postupujú štyri najlepšie tímy z tabuľky tretích tímov a aj keď sa ešte neodohrali všetky duely v niektorých skupinách, slovenská sedemnástka už nemôže skončiť horšie ako na tretej pozícii.

Slovenskí futbalisti do 17 rokov ukončili 1. fázu kvalifikácie o postup na ME 2023 so ziskom štyroch bodov a skóre 2:2, okrem triumfu nad Nemcami a prehry s Lotyšmi zaznamenali aj remízu 1:1 s domácim výberom Moldavska.