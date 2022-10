Slovenská sedemnástka sa zachránila v poslednej sekunde, drží šancu na postup

ME hráčov do 17 rokov - prvá fáza kvalifikácie

KIŠIŇOV. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili vo svojom záverečnom súboji prvej fázy kvalifikácie ME nad dosiaľ suverénnymi rovesníkmi z Nemecka 1:0 a zachovali si šancu na postup do Elite Round.

O triumfe slovenskej sedemnástky v Kišiňove rozhodol v nadstavenom čase Adam Baláž.