Nemci majú rovnaký problém ako Calzona. Hrá v horšej lige. Musí vyniknúť, odkázal tréner

BRATISLAVA. Žiaden Denis Vavro či Tomáš Suslov. Tréner Slovenska Francesco Calzona sa musí v kvalifikačných zápasoch na MS vo futbale 2026 proti Nemecku (4. september) a Luxembursku (9. september) zaobísť bez dôležitých hráčov.
Prvý spomínaný reprezentant utrpel v drese nemeckého Wolfsburgu pred týždňom vážne svalové zranenie v oblasti priťahovača, pričom sa na trávnikoch objaví najskôr na konci jesene, zatiaľ čo si Suslov roztrhol predný skrížený väz v kolene a bez futbalu bude minimálne do jari.
„Suslovovo zranenie? Je to pre nás zlá správa. Strácam jedného zo svojich kľúčových hráčov a taktiež veľa strácame z morálneho hľadiska,“ priznal kouč Hellas Verona Paolo Zanetti.
Strelec sa potrebuje chytiť, gólovo aj psychicky
Okrem tejto dvojice musí Calzona už tradične riešiť otázku ohľadom postu pravého obrancu, keďže Peter Pekarík je od leta bez klubu a posledný zápas odohral v júni v príprave proti Izraelu, rovnako ako Norbert Gyömbér, hráč, ktorý dokáže alternovať na tejto pozícii.
V júnovom dueli s Izraelom si však Calzona otestoval na poste pravého wing-backa Matúša Kmeťa, ktorý má v súčasnosti dobrú formu v poľskom Górnik Zabrze.
Dobrou správou pre Calzonu však môže byť herné vyťaženie stopérov v tureckej lige Milana Škriniara (Fenerbahce) a Ľubomíra Šatku (Samsunspor). Obaja doposiaľ nevynechali v tejto sezóne ani minútu na ihrisku.
Takisto ho môže tešiť návrat Martina Dúbravku do duelov v Premier League, kde si od tejto sezóny oblieka dres Burnley.
Otázny je ale post hrotového útočníka. Róbert Boženík krátko po prestupe do Stoke City zatiaľ neoslnil, zatiaľ čo má Dávid Strelec v drese bratislavského Slovana gólové suchoty.
„Strelec huž musí dať gól, aby sa chytil psychicky," vravel pred týždňom tréner belasých Vladimír Weiss.
Nagelsmann vynechal známe meno
Problémy však musel riešiť aj prvý súper Slovenska v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Nemci sa v Bratislave predstavia bez Jamala Musialu, Marca-Andrého ter Stegena či Kaia Havertza.
Kouč „Die Nationalelf" Julian Nagelsmann tak do reprezentácie povolal troch debutantov. Frankfurtského obrancu Nnamdiho Collinsa, brankára Augsburgu Finna Dahmena a stredopoliara Mainzu Paula Nebela.
Všetci traja už majú skúsenosti z nemeckých juniorských reprezentácií. Nebel s Collinsom sa dokonca prednedávnom objavili na Slovensku počas európskeho šampionátu do 21 rokov.
Nagelsmann však prekvapivo vynechal z nominácie krídelníka Leroya Saného, ktorý v lete zamieril z Bayernu Mníchov do tureckého Galatasarayu.
„Teraz hrá v lige, ktorá je o niečo horšia ako Bundesliga a iné top európske ligy. Musí tam jednoducho viac vyniknúť,“ objasnil tréner. Ukázal tak, že nikto si nemôže byť istý tým, že sa dostane svetový šampionát.
Hráčov si vyberá podľa ligy a hracieho času
„Nagelsmann neotvára žiadne dvere, ale každému hráčovi dáva kľúč. Odteraz sa každý môže sám rozhodnúť, či tento kľúč použije," napísal po nominácii nemecký redaktor Chris Lugert z webu Ran.dez
„Musím si len nájsť svoj rytmus. Všetko je medzi nami v poriadku (čo sa týka Nagelsmanna, pozn. red.). Povedal mi, že určite budem naďalej súčasťou reprezentácie. Máme veľmi dobrý vzťah," priznal Sané krátko po nominácii.
Nagelsmann poslal odkaz aj mladému objavu z letného európskeho šampionátu na Slovensku Nickovi Woltemademu, ktorý je celé leto spájaný s prestupom zo Stuttgartu do Bayernu Mníchov.
„Povedal som Nickovi, že ak chce, môže prestúpiť do Bayernu. Mal by im však dať jasne najavo, že s 25 percentami hracieho času to bude s nomináciou na majstrovstvách sveta tesné,“ povedal jasne Nagelsmann.
Rieši rovnaký problém ako Calzona
Nemecký tréner sa navyše rozhodol, že z Joshuu Kimicha spraví definitívne defenzívneho stredopoliara, keďže na tejto pozícii hrá aj v Bayerne Mníchov.
„Vráti na pozíciu šestky, pretože je jedným z dvoch alebo troch hráčov, ktorí tam budú v jeho klube vždy hrať,“ povedal 38-ročný kouč.
Nagelsmann ozrejmil, že sa chce v strede poľa spoľahnúť na skúsených hráčov. Ide podľa neho o najdôležitejší post vo futbale: „Musíme sa uistiť, že na tejto pozícii máme hráčov, ktorí sú v rytme."
Na pozícii pravého obrancu tak vznikne boj. Aj preto Nagelsmann nominoval mladého Collinsa, ktorý má s touto pozíciou skúsenosti z klubu, ale aj reprezentácie do 21 rokov.
Nominácia Nemecka na zápasy kvalifikácie MS 2026
Brankári: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Obrancovia: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Lipsko), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Mníchov)
Stredopoliari: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz), Serge Gnabry (Bayern Mníchov), Leon Goretzka (Bayern Mníchov), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Paul Nebel (FSV Mainz), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool)
Útočníci: Niclas Füllkrug (West Ham United), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)