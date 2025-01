Je o milión drahší, zo Slovákov mal najlepšie čísla. Odmenou mu má byť nová zmluva

"Keď je úspešný tím, tak prídu aj takéto individuálne ocenenia. Nebudem klamať, je to pekné. Prišlo to od mojich spoluhráčov a ľudí, ktorí pracujú v klube. Beriem to ako motiváciu do budúcna," povedal Rusnák.

Z odpisovaného hráča je líder

Sezóna sa pritom nezačala pre 30-ročného ofenzívneho záložníka dobre.

Zranil sa deň pred úvodným zápasom, prvé dva duely musel vynechať a v ďalších dvoch nastúpil len na záverečnú polhodinu ako striedajúci hráč.

Po zranení mu istý čas trvalo, kým sa dostal do formy a tiež priznal to, že mu veľa ľudí neverilo, odpisovali ho. Napokon má za sebou najlepšiu sezónu, minimálne z pohľadu osobných štatistík.

Bol tvorcom hry Seattle, ktorý rozohrával štandardné situácie a vytváral gólové príležitosti. Jeho asistencia svieti pri piatich víťazných góloch a v štatistike kľúčových pasov (84) bol v MLS deviaty.

VIDEO: Hetrik Alberta Rusnáka v zápase proti Columbusu