Škorvánková oslávila 130. štart v reprezentačnom drese víťazným gólom: Cením si každý zápas

"To znamená minimum inkasovaných gólov, minimum situácií, ktoré by súper dokázal využiť a naopak zvýšenú efektivitu," uviedol Kopúň po stretnutí s Moldavskom.

"Prípravu som končil jednou základnou vecou, a to tým, že nechcem, aby sme videli tradičnú slovenskú mentalitu, že po prvom zápase sme majstri sveta. Ak hráte so slabším, tak to musíte jasne dokázať herne aj gólovo," konštatoval 39-ročný kormidelník.

"Veľmi by som si želal, aby to bola jedna z tých, ktorá sa priblíži k 150-ke a ukázala mladým babám, že sa to dá, ale treba na sebe makať, ako to robí ona. Dominika má neskutočnú paru a kvalitu," povedal na adresu 33-ročnej stredopoliarky Kopúň.

"Veľmi si cením každý reprezentačný zápas a každý gól pre mňa niečo znamená," dodala Škorvánková.