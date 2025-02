Strelecké trápenie ukončila skúsená hráčka. Slovenky vydreli výhru s outsiderom

Peter Kopúň, tréner SR: "Prvý polčas sme mali rozhodnúť zápas, no zvládli sme to až na opačnom konci diania. Presne toto je to, čo nás ťaží a v čom sa musíme naučiť byť kľudní a sebavedomí. Dnes to bolo 1:0, ale šance sme si vytvárali a išli sme naplno. Potrebujeme zrýchliť niektoré herné činnosti."

Diana Bartovičová, kapitánka SR: "Chvalabohu, že sa nám podarilo streliť ten gól. Šance sme si vypracovali, bohužiaľ, vo finálnej fáze sme neboli úplne stopercentné. Bránili v desiatich a možno deviatich stáli v pokutovom území, takže to bolo ťažké. Myslím si, že oproti Faerským ostrovom boli viac zalezené vzadu. Možno nám chýbal nejaký prekvapivý moment."

Dominika Škorvánková, strelkyňa jediného gólu SR: "Veľmi ťažký zápas. Moju prvú šancu som už videla v bráne, no potom sa do toho šmykla nejaká obrankyňa. Myslím si, že v prvom polčase sme pokojne mohli vyhrávať 4:0 a už by sme si to ako-keby dohrali. Vedeli sme, že sme lepšie družstvo a chýba len ten gól, takže som veľmi rada, že sa mi podarilo skórovať. Tie tri body sú veľmi dôležité."