Trendoví Slováci si to môžu skaziť iba sami, postup Luxemburska by bol anomáliou

BRATISLAVA. Naši reprezentanti si to môžu pokaziť už iba sami. Premrhať takúto šancu by bolo hriechom.

Futbalisti Slovenska v pondelok v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2024 zdolali outsidera z Lichtenštajnska 3:0.

„Máme to dobre rozbehnuté, bola by škoda to zahodiť,“ priznal kapitán Milan Škriniar.