Slováci sú favoritom. Polievka chce nadviazať na výkon s Portugalskom

Portugalčania, v ktorých tíme pútal zďaleka najväčšiu pozornosť Cristiano Ronaldo, prišli do Bratislavy vyhrať v pozícii jasného favorita.

SENEC. Pre slovenských futbalistov je podstatné preniesť intenzitu a hernú formu z piatkového zápasu s Portugalskom (0:1) aj do pondelňajšieho stretnutia kvalifikácie ME 2024 proti Lichtenštajnsku.

On sám mal v piatok šancu skórovať proti Portugalsku, keď nepremenil center Petra Pekaríka. "Určite je to pozdvihnutie sebavedomia tímu a boli by sme radi, keby premieňame šance.

Je pre nás dôležitý tímový výkon a to sa ukázalo aj v tomto zápase. Chceme z toho čerpať aj v ďalších dueloch a verím, že príde i veľká efektivita," dodal.

Calzona očakáva úplne iný zápas

Ofenzívny ťahúň Dukly Banská Bystrica si svoju premiéru v národnom tíme odbil len nedávno a na svoj prvý reprezentačný gól stále čaká.

"Dnes ráno sme mali míting, kde sme si zanalyzovali zápas s Portugalskom. Len tak letmo, aby sme neboli zaťažení.

Tam sme začali načrtať, čo nás čaká zajtra. Vieme, že to bude úplne iný zápas, zrejme nie taký pekný ako v piatok a chystáme sa na súpera, ktorého poznáme," povedal k nadchádzajúcemu stretnutiu Calzona.