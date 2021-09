Je rýchly, trendový a vládne v Česku. Má Tarkovič tromf?

BRATISLAVA. Rýchly, dynamický. Spĺňa najnovšie trendy. Ivan Schranz upriamil na seba pozornosť a tréner Štefan Tarkovič ho v poslednom čase často spomína.

Ťažkal si, že ho pre zranenie nemohol využiť na majstrovstvách Európy.

Podľa trénera Jindřicha Trpišovského, ktorý ho vedie v pražskej Slavii, je použiteľný až na štyroch postoch. Schranz je s piatimi gólmi najlepší strelec českej ligy a tiež je najproduktívnejším hráčom súťaže.

Ak by sme to brali hokejovo, tak so siedmimi bodmi vedie aj kanadské bodovanie.