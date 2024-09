V Lige národov ide opäť o veľa. Slovensko hrá aj o majstrovstvá sveta v Severnej Amerike

„Je to dôležitá súťaž. Dáva nám možnosť dostať sa do B-divízie. Ak by sme zvládli Ligu národov, mali by sme aj veľmi dobrú východiskovú pozíciu pred kvalifikáciou MS,“ zdôraznil aj tréner Slovákov Francesco Calzona.

Pre Slovensko môže byť tak účasť až v C-divízii výhodou. Predpokladá sa, že viacerí víťazi skupín vo vyšších divíziách si postup vybojujú v kvalifikácii, a tak dostanú šancu v baráži ďalší.