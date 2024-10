Calzona má príjemné problémy vybrať tú správnu zostavu. Švédom chýba najväčšie eso

"Tak ťažko podľa mňa vybrať nejakého favorita, možno papierovo sú to oni podľa rankingu a asi aj podľa hodnoty mužstva. Ale verím, že najmä domáce prostredie nám pomôže. Ja si myslím, že kvalitu na to určite máme," uviedol obranca Paríža Saint-Germain.

Slovákov čaká papierovo najťažší súper. Chcú si udržať postavenie nezdolaného tímu a do tabuľky si chcú k šiestim bodom pripísať ďalšie tri. "Tri korunky" však doteraz ešte nikdy nezdolali.

Kapitán tímu Milan Škriniar verí, že Slováci neinkasujú ani tentoraz, no uvedomuje si silu súpera. Podľa neho bude dôležité udržať krok so Švédmi najmä vo fyzickosti.

SENEC. Slovenskí futbalisti vstúpia do svojho tretieho zápasu v C-divízii Ligy národov proti Švédsku s nulou na konte inkasovaných gólov.

VIDEO: Milan Škriniar pred zápasom so Švédskom

Čaká nás ťažký zápas a podľa mňa v tej fyzičnosti sa im budeme musieť vyrovnať a hlavne v súbojoch. Tie musíme vyhrávať. S loptou futbal hrať vieme a myslím, že tieto naše veci by na nich mohli platiť," dodal Škriniar.

Severania v predošlých dvoch zápasoch zdolali Azerbajdžan 3:1 a Estónsko 3:0. "Vieme, že sú fyzicky veľmi dobre pripravení a hlavne aj veľmi futbaloví, čiže majú to také vyrovnané. Nie je to také klasické severské mužstvo, ktoré má všetko postavené na fyzičnosti, ale sú aj technicky dobre vybavení.

Kapitán slovenského tímu prezradil, na čo sa v príprave na súpera najviac zamerali: "Od prvého dňa sme pracovali na nejakej defenzívnej fáze a na pressingu, pretože ako nám aj tréner vravel, v tých uplynulých dvoch zápasoch to nebolo úplne optimálne.

Ide o to načasovať, kedy do pressingu ísť, kedy neísť, kedy radšej počkať a keď ísť, tak všetci spolu. Od prvého dňa sa na to chystáme a na tom sme najviac pracovali."