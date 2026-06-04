Slováci sa budú lúčiť s ikonou. Weiss avizuje proti Čiernej Hore viacero zmien

Slovenskí futbalisti nastúpia v piatok v Košiciach proti Čiernej Hore naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom.
Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v prípravnom zápase, v ktorom 138. štartom vyrovná rekord v počte štartov za národný tím Mareka Hamšíka.
Tréner Vladimír Weiss avizoval po pondelňajšom víťazstve nad Maltou (2:1) viaceré zmeny v zostave.
Vynútenou je absencia útočníka Dávida Strelca, ktorý pre zdravotné problémy nedohral zápas s Maltou.
V kádri ho nahradil 24-ročný Roman Čerepkai, ktorý má šancu absolvovať debut v reprezentačnom A-mužstve. Premiéry v národnom tíme sa pravdepodobne dočká ďalšia „dvetisícdvojka“ brankár Jakub Surovčík zo Sparty Praha.
„Určite bude viacero zmien, pravdepodobne 5-6. Hrať zrejme budú stopéri Denis Vavro s Dávidom Krčíkom. Uvidíme, koľko vydrží ´Peky´ (Peter Pekarík, pozn.), no predbežná dohoda je 22 minút. Do bránky pôjde Surovčík a ak to bude možné, tak aj Belko. Chcem, aby všetci z nominovaných zasiahli do hry,“ prezradil tréner Vladimír Weiss st. po zápase s Maltou.
Slovensko - Čierna Hora
prípravný zápas, piatok, 5. júna o 18:30 h (Košice)
predpokladaná zostava SR: Surovčík - Pekarík, Vavro, Krčík, Hancko - Duda, Bero, Gajdoš - Kaprálik, Bobček, Haraslín
Motívom zápasu proti Čiernej Hore bude rozlúčka Pekaríka. Skúsený obranca oslávi 30. októbra štyridsiatku a s najcennejším dresom sa rozlúči ako jeden z dvoch rekordérov, s Marekom Hamšíkom sa podelia o prvé miesto v počte reprezentačných štartov.
Na reprezentačnú rozlúčku rodáka z Dolného Hričova pri Žiline príde jeho rodina, manželka i kamaráti.
„V Košiciach som mal možnosť zažiť posledné dva zápasy s reprezentáciou - Ligu národov proti Azerbajdžanu a kvalifikačný zápas proti Severnému Írsku. Atmosféra tam bola fantastická, ľudia boli od prvej do poslednej minúty veľmi prajní.
Veľmi sa teším na košický štadión, na tamojších fanúšikov, ale nielen tých, ale všetkých fanúšikov slovenského futbalu. Všetkým slovenským fanúšikom ďakujem veľmi pekne za ich podporu, energiu a ich silu, ktorá ma posúvala vždy dopredu. Bola pre mňa hnacím motorom v reprezentácii. Veľmi sa na nich teším a som nesmierne rád, že tieto momenty ešte raz prežijeme spolu.
Reprezentácia nie je samozrejmosť. Jeden deň si hovoríte, že máte čas, čaká vás ešte veľa zápasov a zrazu stojíte pred posledným. Čas ubehne naozaj veľmi rýchlo a treba si vážiť každú jednu príležitosť, a nič z toho nezahodiť,“ uviedol Pekarík pre web Slovenského futbalového zväzu.
Slovenská reprezentácia sa vráti do Košíc po viac ako pol roku. V novembri 2025 odohrala v Košickej futbalovej aréne duel kvalifikácie MS proti Severnému Írsku, v ktorom zvíťazila 1:0 gólom Tomáša Bobčeka v nadstavenom čase.
Futbalisti Slovenska a Čiernej Hory doteraz odohrali dva vzájomné zápasy, oba prípravné. V máji 2014 zvíťazil slovenský tím v Senci 2:0 gólmi Vladimíra Weissa ml. a Erika Jendrišeka.
V novembri 2022 sa v Podgorici zrodila remíza 2:2 po góle Stefana Saviča v 7. minúte nadstaveného času. Slovenský tím vtedy stratil náskok 2:0, jeho góly strelili v prvom polčase Dávid Hancko a Juraj Kucka.
Nominácia SR na prípravný zápas s Čiernou Horou
brankári: Ľubomír Belko (Viking Stavanger), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha)
obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín B), Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Hugo Pavek (AS Trenčín), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Martin Valjent (RCD Mallorca), Dávid Krčík (Viktoria Plzeň), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Kristián Bari (MŠK Žilina)
stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Matúš Bero (VfL Bochum), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Mario Sauer (FC Toulouse), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava)
útočníci: Tomáš Suslov (Hellas Verona), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová), Michal Faško (MŠK Žilina), Tomáš Bobček (Lechia Gdaňsk), Róbert Boženík (Stoke City), Roman Čerepkai (FC Košice)