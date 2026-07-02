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    Futbal sa vracia domov a puby zostávajú otvorené. Británia sa pripravuje na nočný duel

    Thomas Tuchel a hráči anglickej reprezentácie.
    Thomas Tuchel a hráči anglickej reprezentácie. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 22:13
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    Britská vláda povolila pubom zostať otvorené do 5.00 h, zápas Anglicka s Mexikom sa totiž začne o jednej v noci.

    Futbaloví fanúšikovia v Anglicku budú môcť sledovať osemfinálový zápas MS proti Mexiku aj v puboch.

    Britská vláda povolila barom a pohostinstvám predĺžiť otváracie hodiny v noci z nedele na pondelok až do 5.00 h miestneho času.

    Duel na Aztéckom štadióne v Mexiku sa vo Veľkej Británii začne o jednej v noci a ak príde na predĺženie či jedenástkový rozstrel, skončiť sa môže až hlboko po tretej nadránom.

    Pôvodne mali podniky počas nočných zápasov anglickej reprezentácie povolené zostať otvorené len do druhej.

    „Futbal sa možno vracia domov, no my sa postaráme o to, aby fanúšikovia nemuseli. Celá krajina bude stáť za tímom.

    Do toho, Anglicko!“ uviedol britský premiér Keir Starmer podľa DPA.

    Vláda rozhodla o plošnej výnimke aj preto, že jednotlivé podniky by si inak museli vybavovať osobitné povolenia od miestnych úradov a samosprávy upozornili, že už po postupe Anglicka do šestnásťfinále nebol dostatok času na spracovanie všetkých žiadostí.

    „Albion“ sa prebojoval do osemfinále po triumfe nad DR Kongo 2:1, ktorý dvoma gólmi zariadil kapitán Harry Kane.

    Tréner reprezentácie Thomas Tuchel po postupe vyzval rodičov, aby deťom dovolili pozerať zápas s Mexikom aj napriek tomu, že ide o noc pred školským dňom.

    „Napíšte im ospravedlnenku do školy a nechajte ich sledovať futbal. Do školy sa chodí často, ale majstrovstvá sveta sú raz za štyri roky,“ vyjadril sa nemecký kouč.

    Úrad premiéra však fanúšikovské vášne krotil: „Deti by mali byť v pondelok v škole.

    Premiér má svoj zvyčajný pondelkový program, takže bude čeliť rovnakej dileme ako každý, či zostať hore.“ Súboj so spoluhostiteľmi šampionátu má úvodný výkop o 2.00 SELČ.

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
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    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
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    1
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    MAR
    2
    Portugalsko
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    CRO
    Španielsko
    ESP
    2
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
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    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel a hráči anglickej reprezentácie.
    Thomas Tuchel a hráči anglickej reprezentácie.
    Futbal sa vracia domov a puby zostávajú otvorené. Británia sa pripravuje na nočný duel
    dnes 22:13
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Thomas Tuchel a hráči anglickej reprezentácie.
    Thomas Tuchel a hráči anglickej reprezentácie.
    Futbal sa vracia domov a puby zostávajú otvorené. Británia sa pripravuje na nočný duel
    dnes 22:13
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