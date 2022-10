Zápas ovplyvnili zranenia i vlastný gól, Slovenky však môžu postúpiť

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 19 rokov

Zverenky trénera Jozefa Jelšica predtým prehrali s Dánkami 1:6. Na záver skupiny sa stretnú v súboji o tretie postupové miesto so Slovinskom v utorok 11. októbra opäť na štadióne NTC v Poprade.

BRATISLAVA. Slovenské futbalové reprezentantky do 19 rokov neuspeli ani vo svojom druhom zápase v 4. skupine prvej fázy kvalifikácie ME. V sobotu podľahli v NTC Poprad rovesníčkam z Anglicka 0:3.

Odohrali sme ťažký zápas, dievčatá zápas odmakali, z tohto pohľadu môžem byť spokojný. Verím, že do utorkového stretnutia so Slovinskom budú obidve hráčky v poriadku a pripravené zasiahnuť do hry.