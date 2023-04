Rusnákovi sa prianie nesplnilo, Slováci začnú na MS proti Fidži

ZÜRICH. Slovensko po piatkovom žrebe vo švajčiarskom Zürichu definitívne spoznalo súperov v hlavnej fáze majstrovstiev sveta vo futbale do 20 rokov.

Prestížny juniorský turnaj sa uskutoční od 20. mája do 11. júna v Argentíne, kam bol preložený po tom, ako FIFA odobrala organizátorské práva Indonézii.

Izrael si vybojoval svoju premiérovú účasť na podujatí minulý rok, keď postúpil na ME do 19 rokov do finále. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave vtedy podľahol Anglicku 1:3 po predĺžení.

Slovenská reprezentácia bola žrebovaná zo štvrtého koša, kde bola spolu s Guatemalou, Dominikánskou republikou, Gambiou, Izraelom a Tuniskom.