ONLINE: Žreb základných skupín MS do 20 rokov 2023 dnes

Prestížny juniorský turnaj sa uskutoční od 20. mája do 11. júna v Argentíne, kam bol preložený po tom, ako Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odobrala organizátorské práva Indonézii.

ZÜRICH. Slovensko dnes spozná súperov v hlavnej fáze majstrovstiev sveta vo futbale do 20 rokov.

„Každý máme súpera, proti ktorému by sme chceli hrať. Dostať domácu Argentínu by bolo niečo úžasné, aj pre atmosféru,“ povedal pred žrebom Rusnák.

Zverenci trénera Alberta Rusnáka st. si účasť vybojovali na domácom turnaji ME do 19 rokov, keď vyhrali v rozhodujúcom dueli o postup nad Rakúskom 1:0.

„Ísť do krajiny, ktorá vyhrala titul majstra sveta v mužskej kategórii a je jednou z kolísok futbalu, na to sa veľmi tešíme,“ dodal tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 20 rokov.

Online žreb základných skupín môžete sledovať naživo cez live stram.