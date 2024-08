Slovan doma privíta Manchester City, vyzve aj ďalších gigantov európskeho futbalu

Vladimír Weiss st., hlavný tréner: „Príde k nám možno najsilnejší tím vôbec v podobe Manchester City s trénerom Pepom Guardiolom, na čo sa nesmierne teším. Každý súper je ťažký a zároveň výborný pre fanúšikov, veľmi sa na to tešíme. Budeme bojovať so zámerom uhrať nejaké body. Už toto je zázrak, a pôjdeme sa pobiť o dobré výsledky i zážitky pre nás všetkých. Hráčom sľúbim, že každý v kádri si zahrá aspoň nejakú časť z niektorého zápasu. Pocestujeme na veľké a krásne štadióny. Čaká nás najlepšia atmosféra na svete na Celticu, ktorú som zažil, je to niečo neuveriteľné. Som rád, že viacerým hráčom sa splnili priania, či Kuco sa veľmi tešil z AC Miláno, Vlado a Robo Mak si zaspomínajú na Manchester City, kde vyrastali, Marko Tolič odohrá veľký zápas proti svojim z Dinama Záhreb. Určite to bude motivácia navyše.“

Vladimír Weiss ml.: „Tešíme sa, všetky mužstvá sú v Lige majstrov silné. Priali sme si tých najlepších, a zo žrebu máme radosť. Možno trošku len škoda, že tam nie je Sparta Praha, ktorú sme si veľmi priali aj pre fanúšikom. Malým snom bol Real Madrid, no prídu výborné tímy a pre mňa osobne je zápas s Manchester City ďalším splneným snom. Ešte si po včerajšku možno ani neuvedomujeme, čo sme dosiahli, no neskutočne to do seba zapadá a som nesmierne rád aj za chalanov i za Kuca, ktorý as veľmi tešil. Keď hráme so srdcom ako včera, môžeme hocikoho potrápiť. Dáme do toho ako vždy všetko s cieľom získať body a hlavne potešiť ľudí, ktorí nám prajú, a ktorí si toto všetko zaslúžia.“

Juraj Kucka: „Keď nám vyžrebovali AC Miláno, bolo to pre zvlášť pre mňa niečo úžasné. Myslím si, že po žrebe som to hneď dostatočne vyjadril. Zo súčasného kádra som sa tam stretol s kapitánom Calabriom, poznám tam však viacerých ľudí v klube a stále tam mám aj kamarátov mimo futbalu. Veľmi sa teším na zápas s AC, rovnako ako na celú ligovú fázu Ligy majstrov. Bude to ťažké, no zabojujeme. Každý jeden súper, s ktorým sa stretneme, má svoju silu i meno. My si užijeme každý jeden zápas, verím, že aj ľudia na štadióne, ktorí prídu a majú sa na čo tešiť.“