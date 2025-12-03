Slovan doma nečakane padol. Ružomberok dobyl Bratislavu po 11 rokoch

Niké liga - dohrávka 10. kola
ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)
Góly: 34. Ignatenko – 4. Hladík, 80. Fila
Rozhodcovia: Glova – Poláček, Juhos, ŽK: Bajrič, Ignatenko, Tolič – Hladík, Ťapaj, Múdry, Luterán
Diváci: 3119
Slovan: Macík – Blackman, Lichý (68. Weiss), Bajrič, Cruz – Pokorný (76. Wimmer), Ignatenko, Tolič – Yirajang (86. Ofori), Mak (68. Marcelli), Gajdoš (76. Ibrahim)
Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Luterán (79. Král), Endl – Fila, Buchvaldek (68. Múdry), Grygar, Selecký – Hladík, Šašinka (58. Chrien), Bačík (58. Tučný)
Futbalisti Ružomberka zvíťazili v dohrávke 10. kola Niké ligy na trávniku Slovana Bratislava 2:1.
Ružomberčania vyhrali na pôde Slovana po viac ako 11 rokoch, naposledy sa im to podarilo v ligovom zápase v apríli 2014.
V stredajšom zápase začali Ružomberčania lepšie, po góle Hladíka išli do vedenia, ale potom Slovan režíroval hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Ignatenka.
Po prestávke rozvlnil sieť aj Yirajang, ale Cruz si predtým loptu spracoval rukou a gól neplatil.
Rozhodnutie prišlo v 80. minúte, keď po centri Seleckého prekonal brankára Macíka hlavou Fila. „Belasí“ sú napriek prehre na čele tabuľky, druhá Žilina stráca dva body.