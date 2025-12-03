Slovan doma nečakane padol. Ružomberok dobyl Bratislavu po 11 rokoch

Kapitán Ružomberka Jan Hladík (uprostred) sa teší z gólu
Fotogaléria (16)
Kapitán Ružomberka Jan Hladík (uprostred) sa teší z gólu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|3. dec 2025 o 19:57
ShareTweet2

Ružomberok čakal na trojbodový zisk šesť zápasov.

Niké liga - dohrávka 10. kola

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:2 (1:1)

Góly: 34. Ignatenko – 4. Hladík, 80. Fila

Rozhodcovia: Glova – Poláček, Juhos, ŽK: Bajrič, Ignatenko, Tolič – Hladík, Ťapaj, Múdry, Luterán

Diváci: 3119

Slovan: Macík – Blackman, Lichý (68. Weiss), Bajrič, Cruz – Pokorný (76. Wimmer), Ignatenko, Tolič – Yirajang (86. Ofori), Mak (68. Marcelli), Gajdoš (76. Ibrahim)

Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Luterán (79. Král), Endl – Fila, Buchvaldek (68. Múdry), Grygar, Selecký – Hladík, Šašinka (58. Chrien), Bačík (58. Tučný)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Ružomberka zvíťazili v dohrávke 10. kola Niké ligy na trávniku Slovana Bratislava 2:1.

Ružomberčania vyhrali na pôde Slovana po viac ako 11 rokoch, naposledy sa im to podarilo v ligovom zápase v apríli 2014.

V stredajšom zápase začali Ružomberčania lepšie, po góle Hladíka išli do vedenia, ale potom Slovan režíroval hru a zaslúžene vyrovnal zásluhou Ignatenka.

Po prestávke rozvlnil sieť aj Yirajang, ale Cruz si predtým loptu spracoval rukou a gól neplatil.

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - Ružomberok (Niké liga - 10. kolo)
Kapitán Ružomberka Jan Hladík (uprostred) sa teší z úvodného gólu
Sprava Sandro Cruz (Slovan) a Lukáš Fila (Ružomberok) bojujú o loptu
Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava sa tešia z gólu
Danylo Ignatenko (Slovan) sa teší z gólu
16 fotografií
Zľava Alexander Selecký (Ružomberok) a Alasana Yirajang (Slovan) bojujú o loptuZľava Marko Tolič (Slovan), brankár Dominik Ťapaj a Daniel Köstl (obaja Ružomberok) a Alasana Yirajang a Danylo Ignatenko (obaja Slovan) bojujú o loptuZľava Lukáš Fila (Ružomberok), Marko Tolič a Róbert Mak (obaja Slovan) Zľava Sandro Cruz (Slovan) a Martin Bačík (Ružomberok)Sandro Cruz (Slovan) Tréner MFK Ružomberok Ondřej Smetana Zľava Daniel Köstl (Ružomberok) a Artur Gajdoš (Slovan) bojujú o loptuPrádzne sedačky na štadióne SlovanaHráč futbalovej akadémie ŠK Slovan Bratislava nesie vlajkuHráči futbalovej akadémie ŠK Slovan Bratislava nesú vlajkuHráč futbalovej akadémie ŠK Slovan Bratislava nesie vlajkuVlajka Slovana

Rozhodnutie prišlo v 80. minúte, keď po centri Seleckého prekonal brankára Macíka hlavou Fila. „Belasí“ sú napriek prehre na čele tabuľky, druhá Žilina stráca dva body.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
11
3
2
35:22
36
P
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
16
10
2
4
31:15
32
V
V
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
16
6
3
7
24:27
21
P
V
P
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
16
4
4
8
18:25
16
V
R
P
P
R
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Kapitán Ružomberka Jan Hladík (uprostred) sa teší z gólu
    Kapitán Ružomberka Jan Hladík (uprostred) sa teší z gólu
    Slovan doma nečakane padol. Ružomberok dobyl Bratislavu po 11 rokoch
    dnes 19:57|2
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan doma nečakane padol. Ružomberok dobyl Bratislavu po 11 rokoch