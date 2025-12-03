ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (10. kolo - dohrávka)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok dnes hrajú dohrávku zápasu 10. kola Niké ligy.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, dohrávka, streda, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
03.12.2025 o 18:00
10. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Glova – Poláček, Juhos.
Prenos
Dnes o 18:00 je na programe dohrávka 10. kola Niké ligy, v ktorej Slovan Bratislava hostí Ružomberok.
Belasí figurujú na 1. priečke, na konte majú 36 bodov, o dva body viac, ako druhá Žilina a zápas k dobru. V našej lige neprehrali päť zápasov v rade, minulý štvrtok zdolali v Európskej konferenčnej lige Rayo Vallecano 2:1. Zaujímavý zápas odohral Slovan aj pred troma dňami s Michalovcami, keď ešte v 85. minúte prehrával 1:2, no duel napokon po dvoch góloch v nadstavenom čase dotiahol do víťazného konca.
Ružomberku patrí 10. priečka so ziskom 13 bodov. Na deviaty Trenčín strácajú Ružomberčania tri body. V Niké lige Ružomberok nevyhral šesť zápasov po sebe, naposledy to bolo ešte 28. septembra, keď zdolal Podbrezovú 1:0. V minulom kole Ružomberčania remizovali doma s Košicami 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
11
3
1
34:20
36
V
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
10
4
2
39:20
34
P
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
16
6
4
6
27:26
22
P
V
P
R
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
15
6
3
6
23:24
21
V
P
V
P
V
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body