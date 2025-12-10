Podráždený Weiss: Nedržím sa v Slovane zubami nechtami. S Kmotríkom mal dobrý rozhovor

Futbalistov Slovana Bratislava čaká vo štvrtok zápas, ktorý môže rozhodnúť o ich tohtoročnom osude na európskej scéne.
V Skopje nastúpia v piatom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy proti šampiónovi Severného Macedónska FK Škendija 79 (od 18.45, naživo na Joj Šport). Ak chce Slovan pomýšľať na postup do play off, mal by na Balkáne bodovať.
„Vieme, aká je matematika, ako vyzerá tabuľka, o čo ideme hrať. S Vallecanom sme sa nadýchli a žijeme. Bude to ťažký zápas. Budeme musieť ukázať kvalitu a viac bojovať," vravel na tlačovej konferencii pred zápasom tréner slovenského majstra Vladimír Weiss st.
Weiss: Facka je dobrá, ak sa z nej poučíte
Weiss pripomenul, že na štadión v Skopje sa vracia tretí raz. Dvakrát tu v súboji proti Severnému Macedónsku remizoval - raz so slovenskou a raz s gruzínskou reprezentáciou.
„Macedónci vedia hrať futbal. Národné mužstvo hrá v baráži o postup na majstrovstvá sveta. Nenájdete tam dreváka, ktorý len tak odkopne loptu. V Gruzínsku som s nimi vypadol v play off na ME, takže nemám na nich dobré spomienky. Budú bojovať, majú to v náture."
Slovan prežíva náročné obdobie. V Niké lige prehral dva zápasy po sebe, doma s Ružomberkom a v Košiciach.
„Každá facka v živote je dobrá, keď sa z nej človek poučí, vezme si z nej pozitívny prístup. Verím, že podáme výkon, ktorý bude hodný nášho klubu, aj pri všetkých starostiach, ktoré máme," vravel Weiss.
Niektoré novinárske otázky sa mu nepozdávali, odpovedal na ne podráždeným tónom.
„Vôbec sa nepýtate na hráčov, kto má aké starosti. Nechcem vás poučovať, ale nikto nepíše, že nám chýbajú štyria alebo piati ofenzívni hráči. Aj na to sa treba pozerať. Budeme hrať s tým, čo máme," vravel.
Barseghjan chce pomôcť a hrať
Do Severného Macedónska pricestovalo 20 hráčov. Aj Kucharevyč či Ofori, ktorí nenastúpia, ale Weiss chcel, aby boli s mužstvom. V Skopje je tiež Tigran Barseghjan, ktorého trápilo zranenie, ale podľa trénera sa ponúkol, že chce pomôcť a v prípade potreby by mohol naskočiť do zápasu pod injekciou.
„Hráme každé tri dni, mám veľa zranených hráčov. Nemôžem ich rotovať tak, ako chcem. Nemôžem čarovať. Ak tomu trocha rozumiete, tak to prečítate," povedal Weiss.
Vyjadril sa aj k stretnutiu s majiteľom klubu Ivanom Kmotríkom st., ktoré avizoval po prehre v Košiciach. „Nedržím sa v Slovane zubami-nechtami. To vie aj majiteľ, bol som s ním. Mali sme dobrý rozhovor."