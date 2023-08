Weiss nepremenil penaltu i prihral na gól. Slovan však opäť zaváhal

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Nie som spokojný, aj keď Bystrica si zaslúžila bod. My sme nehrali tak ako vieme. Otočili sme nepriaznivý stav, dostali sme sa do zápasu. Chceli sme to striedaniami oživiť, ale to sa nám nepodarilo. Dostali sme opäť gól zo štandardky, čo asi už nie je náhoda.

Nesplnili sme ako tím to, čo sme chceli a preto sme si nezaslúžili vyhrať. Myšlienkami sme už na stredajšom zápase, chceme uhrať dobrý výsledok."

Michal Ščasný, tréner B. Bystrice: "Sme šťastní za bod. Som rád, že sme podali zlepšený výkon oproti zápasu s Podbrezovou, od toho sa musíme odraziť. Čaká nás dôležitý zápas s Michalovcami. Slovanu želám, aby sa mu v stredu darilo v 3. predkole Ligy majstrov."