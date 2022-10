VIDEO: Slovácko to odsúdilo. Český fanúšik hodil pivo po brankárovi Ligue 1

„Veľmi nepríjemné, stávať by sa to nemalo. Ide o zdravie. Je mi ľúto ich brankára. Neviem, ako veľmi to bolelo, ale fanúšikovia by nemali na ihrisko nič hádzať,“ povedal pre sport.cz brankár Slovácka Filip Nguyen.

Situáciu odsúdil aj tréner Slovácka na pozápasovej tlačovej konferencii.

Dúfajú, že im nezavrú štadión

„Toto do futbalu nepatrí a nemá to s ním nič spoločné. Pre náš klub to bude teraz znamenať obrovskú pokutu. A ten, čo to urobil, by si to mal uvedomiť," apeloval Martin Svědík.

„Ja mám našich fanúšikov rád. Je super ako nás podporujú, ale toto bola chyba jedinca a mal by byť podľa mňa za to potrestaný," doplnil tréner Slovácka.

VIDEO: Tréner Martin Svědík po zápase Slovácko - Nice